МО: Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу

Сегодня около 08:45 члены незаконных армянских вооруженных формирований обстреляли из стрелкового оружия позиции нашей армии в Физулинском районе.

15 июня с 08:35 до 10:30 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями Азербайджанской армии в Физулинском направлении.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями, работы были немедленно остановлены.

Кроме того, примерно в 08:45 члены незаконных армянских вооруженных формирований подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в Физулинском направлении.

Подразделениями Азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении.