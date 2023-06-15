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МО: Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу

МО: Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу Сегодня около 08:45 члены незаконных армянских вооруженных формирований обстреляли из стрелкового оружия позиции нашей армии в Физулинском районе.
Армия
15 июня 2023 г. 11:43
МО: Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу

15 июня с 08:35 до 10:30 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями Азербайджанской армии в Физулинском направлении.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями, работы были немедленно остановлены.

Кроме того, примерно в 08:45 члены незаконных армянских вооруженных формирований подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в Физулинском направлении.

Подразделениями Азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении.

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Версия на английском языке Azerbaijani army positions subjected to fire
Версия на азербайджанском языке MN: "Azərbaycan Ordusunun mövqeləri atəşə tutulub"

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