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МО: Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу в Нахчыванском направлении

МО: Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу в Нахчыванском направлении В Министерстве обороны сообщили об обстреле позиций Азербайджанской армии вооруженными силами Армении в направлении населенного пункта Садарак Садаракского района Нахчыванской АР.
Армия
12 сентября 2023 г. 11:40
МО: Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу в Нахчыванском направлении

В Министерстве обороны сообщили об обстреле позиций Азербайджанской армии вооруженными силами Армении в направлении населенного пункта Садарак Садаракского района Нахчыванской АР.

Как сообщили Report в Минобороны, 12 сентября с 09:45 до 10:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Бирэли Дэвэлинского района неоднократно подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Садарак.

"Подразделениями Азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Azerbaijani positions in Nakhchivan direction subjected to fire
Версия на азербайджанском языке MN: Naxçıvan istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutulub

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