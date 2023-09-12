МО: Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу в Нахчыванском направлении

В Министерстве обороны сообщили об обстреле позиций Азербайджанской армии вооруженными силами Армении в направлении населенного пункта Садарак Садаракского района Нахчыванской АР.

В Министерстве обороны сообщили об обстреле позиций Азербайджанской армии вооруженными силами Армении в направлении населенного пункта Садарак Садаракского района Нахчыванской АР.

Как сообщили Report в Минобороны, 12 сентября с 09:45 до 10:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Бирэли Дэвэлинского района неоднократно подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Садарак.

"Подразделениями Азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении.