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МО: Позиции азербайджанской армии были обстреляны 16 раз

МО: Позиции азербайджанской армии были обстреляны 16 раз ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии.
Армия
7 апреля 2024 г. 09:33
МО: Позиции азербайджанской армии были обстреляны 16 раз

ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии.

Об этом передает Report со ссылкой на Министерство обороны.

"6 апреля с 18:30 до 22:05 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Джил, Гюнешли и Хознавар Чамбаракского, Басаркечярского и Горусского районов, обстреляли 16 раз с перерывами из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Айривенг, Джамилли и Гаджилар Гядабейского, Кяльбаджарского и Лачынского районов", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по всем указанным направлениям нашими подразделениями были приняты адекватные меры.

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