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МО: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу

МО: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу.
Армия
4 ноября 2022 г. 08:48
МО: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу

В ночь с 3 на 4 ноября подразделения ВС Армении в течение 5 часов с применением огнестрельного оружия разного калибра обстреливали со своих позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Азизли и Юхари Шорджа Басаркечерского района, позиции армии Азербайджана, расположенные в направлении населенных пунктов Еллидже и Моллабайрамлы Кельбаджарского района.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Находящиеся на этом направлении части армии Азербайджана предприняли адекватные ответные меры.

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Версия на английском языке Defense ministry: Armenian forces shelling Azerbaijani army positions
Версия на азербайджанском языке Ordumuzun mövqeləri atəşə tutulub

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