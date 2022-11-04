МО: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу

Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу.

В ночь с 3 на 4 ноября подразделения ВС Армении в течение 5 часов с применением огнестрельного оружия разного калибра обстреливали со своих позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Азизли и Юхари Шорджа Басаркечерского района, позиции армии Азербайджана, расположенные в направлении населенных пунктов Еллидже и Моллабайрамлы Кельбаджарского района.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Находящиеся на этом направлении части армии Азербайджана предприняли адекватные ответные меры.