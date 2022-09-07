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МО: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Лачынском направлениях

МО: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Лачынском направлениях С 19:50 6-го сентября до 01:20 7-го сентября подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа Басаркечярского района и Нораван района Гаракилсе на азербайджано-армянской государственной границе, периодически
Армия
7 сентября 2022 г. 08:42
МО: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Лачынском направлениях

С 19:50 6-го сентября до 01:20 7-го сентября подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа Басаркечярского района и Нораван района Гаракилсе на азербайджано-армянской государственной границе, периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Зейлик Кельбаджарского района и Ахмедлы Лачынского района

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были предприняты адекватные ответные меры.

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Версия на английском языке Azerbaijani Army positions in Kalbajar, Lachin districts subjected to fire
Версия на азербайджанском языке Kəlbəcər və Laçın istiqamətində mövqelərimiz yenidən atəşə tutulub

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