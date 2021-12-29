МО: Подразделения, расположенные в горных районах, обеспечены электроэнергией и водой

Подразделения азербайджанской армии, расположенные в высокогорье, обеспечены бесперебойной электроэнергией, проведены линии горячей и холодной воды.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника пресс-службы Министерства обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов, выступая с докладом о проделанной в текущем году работе в области армейского строительства и задачах, выполняемых по основным направлениям.
Он сказал, что в связи с зимним сезоном был создан шестимесячный запас продовольствия, топлива и весь личный состав был обеспечен теплой одеждой.