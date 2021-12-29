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МО: Подразделения, расположенные в горных районах, обеспечены электроэнергией и водой

МО: Подразделения, расположенные в горных районах, обеспечены электроэнергией и водой Подразделения азербайджанской армии, расположенные в высокогорье, обеспечены бесперебойной электроэнергией, проведены линии горячей и холодной воды.
Армия
29 декабря 2021 г. 16:52
МО: Подразделения, расположенные в горных районах, обеспечены электроэнергией и водой
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Подразделения азербайджанской армии, расположенные в высокогорье, обеспечены бесперебойной электроэнергией, проведены линии горячей и холодной воды.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника пресс-службы Министерства обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов, выступая с докладом о проделанной в текущем году работе в области армейского строительства и задачах, выполняемых по основным направлениям.

Он сказал, что в связи с зимним сезоном был создан шестимесячный запас продовольствия, топлива и весь личный состав был обеспечен теплой одеждой.

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Версия на английском языке Units located in mountainous areas provided with electricity, water, Defense Ministry says
Версия на азербайджанском языке MN: "Dağlıq ərazilərdə yerləşən bölmələr elektrik enerjisi və su ilə təmin olunub"

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