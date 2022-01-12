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МО: Подразделения на границе с Арменией перешли на усиленный режим

МО: Подразделения на границе с Арменией перешли на усиленный режим Подразделения Азербайджанской армии, расположенные на госгранице с Арменией, перешли на усиленный режим.
Армия
12 января 2022 г. 10:45
МО: Подразделения на границе с Арменией перешли на усиленный режим

Подразделения Азербайджанской армии, дислоцированные на госгранице с Арменией, перешли на усиленный режим.

Как передает Report, об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

"Не исключая повторных попыток армянской стороны намеренно усугубить ситуацию вдоль государственной границы двух стран, подразделения Азербайджанской армии защищают суверенные территории и границы нашей страны в усиленном режиме", - сообщили в министерстве.

Минувшей ночью вооруженные силы Армении вновь совершили провокацию на государственной границе.

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Версия на азербайджанском языке MN: "Ermənistanla sərhəddəki bölmələr gücləndirilmiş iş rejiminə keçib"

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