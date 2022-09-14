МО: Подразделения Азербайджанской армии подверглись обстрелу в Кяльбаджаре и Лачыне

Вооруженные силы Армении вновь нарушили достигнутую договоренность о прекращении огня и в ночь с 13 на 14 сентября и утром сегодняшнего дня из минометов и артиллерийских установок различного калибра подвергли обстрелу подразделения Вооруженных Сил

Вооруженные силы Армении вновь нарушили достигнутую договоренность о прекращении огня и в ночь с 13 на 14 сентября и утром сегодняшнего дня из минометов и артиллерийских установок различного калибра подвергли обстрелу подразделения Вооруженных Сил Азербайджана, расположенные в Кяльбаджарском и Лачынском районах.



Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.



"Наши подразделениями принимаются адекватные ответные меры. В настоящее время наши позиции периодически подвергаются обстрелам. Подразделениями ВС Азербайджана принимаются необходимые ответные меры", - говорится в сообщении.