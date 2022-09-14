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МО: Подразделения Азербайджанской армии подверглись обстрелу в Кяльбаджаре и Лачыне

МО: Подразделения Азербайджанской армии подверглись обстрелу в Кяльбаджаре и Лачыне Вооруженные силы Армении вновь нарушили достигнутую договоренность о прекращении огня и в ночь с 13 на 14 сентября и утром сегодняшнего дня из минометов и артиллерийских установок различного калибра подвергли обстрелу подразделения Вооруженных Сил
Армия
14 сентября 2022 г. 10:28
МО: Подразделения Азербайджанской армии подверглись обстрелу в Кяльбаджаре и Лачыне

Вооруженные силы Армении вновь нарушили достигнутую договоренность о прекращении огня и в ночь с 13 на 14 сентября и утром сегодняшнего дня из минометов и артиллерийских установок различного калибра подвергли обстрелу подразделения Вооруженных Сил Азербайджана, расположенные в Кяльбаджарском и Лачынском районах.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

"Наши подразделениями принимаются адекватные ответные меры. В настоящее время наши позиции периодически подвергаются обстрелам. Подразделениями ВС Азербайджана принимаются необходимые ответные меры", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Ministry: Azerbaijani units in Kalbajar, Lachin come under artillery fire
Версия на азербайджанском языке MN: "Kəlbəcər və Laçında bölmələrimiz artilleriya atəşinə məruz qalıb"

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