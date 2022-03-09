МО: По позициям незаконных армянских формирований наносятся точные удары

11:12 С полудня 8 марта до утра 9 марта члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, обстреливали позиции азербайджанской армии в Ходжалинском и Геранбойском районах

С полудня 8 марта до утра 9 марта члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, обстреливали позиции азербайджанской армии в Ходжалинском и Геранбойском районах из огнестрельного оружия различного калибра.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Для предотвращения провокаций расположенные в этих районах подразделения Азербайджанской армии предприняли ответные шаги. В настоящее время ситуация в этих районах стабильная, оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений МО Азербайджана.

"Мы заявляем, что азербайджанская армия не выбирает в качестве цели гражданскую инфраструктуру, а наносит точные удары только по позициям незаконных армянских вооруженных формирований" - говорится в сообщении оборонного ведомства.