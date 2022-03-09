О нас
Аудио новости

МО: По позициям незаконных армянских формирований наносятся точные удары

МО: По позициям незаконных армянских формирований наносятся точные удары 11:12 С полудня 8 марта до утра 9 марта члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, обстреливали позиции азербайджанской армии в Ходжалинском и Геранбойском районах
Армия
9 марта 2022 г. 11:30
МО: По позициям незаконных армянских формирований наносятся точные удары

С полудня 8 марта до утра 9 марта члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, обстреливали позиции азербайджанской армии в Ходжалинском и Геранбойском районах из огнестрельного оружия различного калибра.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Для предотвращения провокаций расположенные в этих районах подразделения Азербайджанской армии предприняли ответные шаги. В настоящее время ситуация в этих районах стабильная, оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений МО Азербайджана.

"Мы заявляем, что азербайджанская армия не выбирает в качестве цели гражданскую инфраструктуру, а наносит точные удары только по позициям незаконных армянских вооруженных формирований" - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке MoD: Precise strikes inflicted on positions of illegal Armenian armed groups
Версия на азербайджанском языке MN: "Qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin mövqelərinə dəqiq zərbələr endirilir"

Экслюзивные новости

Азербайджан и Болгария намерены активизировать туристическое сотрудничество
Азербайджан и Болгария намерены активизировать туристическое сотрудничество
9 марта 2022 г. 11:50
Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
4 марта 2022 г. 16:10
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
4 марта 2022 г. 12:24
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
3 марта 2022 г. 10:17
Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
2 марта 2022 г. 15:53
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
2 марта 2022 г. 13:00
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
1 марта 2022 г. 17:37
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
1 марта 2022 г. 16:14
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание Ветеран войны
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание "Ветеран войны"
1 марта 2022 г. 16:12
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
28 февраля 2022 г. 17:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi