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МО: Обстреляны позиции Азербайджана в Кяльбаджарском направлении

МО: Обстреляны позиции Азербайджана в Кяльбаджарском направлении Вечером 7 июля подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Заркенд Басаркечярского района, обстреляли из огнестрельного оружия различного калибра позиции армии Азербайджана, расположенные в направлении н
Армия
7 июля 2022 г. 18:37
МО: Обстреляны позиции Азербайджана в Кяльбаджарском направлении

Вечером 7 июля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечярского района на государственной границе подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции армии Азербайджана, дислоцированные в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, противник был подавлен, отметили в ведомстве.

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Версия на английском языке MoD: Azerbaijani positions in Kalbajar came under fire
Версия на азербайджанском языке MN: "Kəlbəcər istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutulub"

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