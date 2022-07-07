МО: Обстреляны позиции Азербайджана в Кяльбаджарском направлении

Вечером 7 июля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечярского района на государственной границе подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции армии Азербайджана, дислоцированные в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кяльбаджарского района.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
В результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, противник был подавлен, отметили в ведомстве.