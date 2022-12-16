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МО: Обстреляны азербайджанские позиции в Товузе, Кяльбаджаре и Ходжавенде

МО: Обстреляны азербайджанские позиции в Товузе, Кяльбаджаре и Ходжавенде 16 декабря с 12:00 до 13:50 подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Мусюрскенд Товузского района и Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергли непрерывному обстрелу из оружий разного калибра позиции азербайджан
Армия
16 декабря 2022 г. 15:44
МО: Обстреляны азербайджанские позиции в Товузе, Кяльбаджаре и Ходжавенде

16 декабря с 12:00 до 13:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Мюсюрскенд Товузгалинского района и Йухары Шорджа Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Агдам Товузского района и Зяйлик Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Кроме того, 16 декабря примерно в 13:05 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Ходжавендском направлении.

Подразделениями Азербайджанской Армии, дислоцированными в указанных направлениях, приняты адекватные ответные меры.

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Версия на английском языке Azerbaijani army positions subjected to fire
Версия на азербайджанском языке MN: "Ermənilər Tovuz, Kəlbəcər və Xocavənddəki mövqelərimizi atəşə tutub"

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