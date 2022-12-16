МО: Обстреляны азербайджанские позиции в Товузе, Кяльбаджаре и Ходжавенде

16 декабря с 12:00 до 13:50 подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Мусюрскенд Товузского района и Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергли непрерывному обстрелу из оружий разного калибра позиции азербайджан

16 декабря с 12:00 до 13:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Мюсюрскенд Товузгалинского района и Йухары Шорджа Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Агдам Товузского района и Зяйлик Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Кроме того, 16 декабря примерно в 13:05 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Ходжавендском направлении.

Подразделениями Азербайджанской Армии, дислоцированными в указанных направлениях, приняты адекватные ответные меры.