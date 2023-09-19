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МО: Незаконные армянские вооруженные формирования применили радиопомехи против пассажирских самолетов

МО: Незаконные армянские вооруженные формирования применили радиопомехи против пассажирских самолетов Незаконные армянские вооруженные формирования на территориях Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, в очередной раз применили радиопомехи против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов авиакомпаний, выпол
Армия
19 сентября 2023 г. 10:16
МО: Незаконные армянские вооруженные формирования применили радиопомехи против пассажирских самолетов

Незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, в очередной раз были применены радиопомехи против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов авиакомпаний, выполнявших полеты с использованием воздушного пространства Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны.

В результате применения радиопомех 18 сентября с 20:28 до 20:34 возникли сбои в системе GPS-навигации пассажирского самолета типа E-190 авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии", выполнявшего рейс по маршруту Тбилиси-Баку.

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Версия на английском языке MoD: Illegal Armenian armed detachments used radio interference to Tbilisi-Baku plane
Версия на азербайджанском языке MN: "Erməni silahlıları Tbilisi-Bakı təyyarəsinə radiomaneələr tətbiq ediblər, peyk sistemlərində fasilə yaranıb"

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