МО: Незаконные армянские вооруженные формирования применили радиопомехи против пассажирских самолетов

Незаконные армянские вооруженные формирования на территориях Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, в очередной раз применили радиопомехи против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов авиакомпаний, выпол

Незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, в очередной раз были применены радиопомехи против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов авиакомпаний, выполнявших полеты с использованием воздушного пространства Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны.

В результате применения радиопомех 18 сентября с 20:28 до 20:34 возникли сбои в системе GPS-навигации пассажирского самолета типа E-190 авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии", выполнявшего рейс по маршруту Тбилиси-Баку.