МО: В Агдаме и Ходжалы пресечена деятельность незаконных армянских вооруженных формирований

В Агдаме и Ходжалы пресечена деятельность незаконных армянских вооруженных формирований.

В Агдаме и Ходжалы пресечена деятельность незаконных армянских вооруженных формирований.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

Согласно информации, подразделениями Азербайджанской армии было замечено выполнение 17 ноября с 09:55 до 14:45 членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, инженерных мероприятий с целью укрепления боевых позиций на территории Агдамского и Ходжалинского районов.

Подобные действия являются грубым нарушением требований трехстороннего заявления, подписанного президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года.

С целью пресечения осуществляемой незаконной деятельности подразделениями Азербайджанской армии были приняты необходимые меры.