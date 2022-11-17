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МО: В Агдаме и Ходжалы пресечена деятельность незаконных армянских вооруженных формирований

МО: В Агдаме и Ходжалы пресечена деятельность незаконных армянских вооруженных формирований В Агдаме и Ходжалы пресечена деятельность незаконных армянских вооруженных формирований.
Армия
17 ноября 2022 г. 19:38
МО: В Агдаме и Ходжалы пресечена деятельность незаконных армянских вооруженных формирований

В Агдаме и Ходжалы пресечена деятельность незаконных армянских вооруженных формирований.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

Согласно информации, подразделениями Азербайджанской армии было замечено выполнение 17 ноября с 09:55 до 14:45 членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, инженерных мероприятий с целью укрепления боевых позиций на территории Агдамского и Ходжалинского районов.

Подобные действия являются грубым нарушением требований трехстороннего заявления, подписанного президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года.

С целью пресечения осуществляемой незаконной деятельности подразделениями Азербайджанской армии были приняты необходимые меры.

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Версия на английском языке Illegal Armenian armed groups attempt provocation in Azerbaijan’s Aghdam, Khojaly
Версия на азербайджанском языке MN: "Ağdam və Xocalıda qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin fəaliyyətlərinin qarşısı alınıb"

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