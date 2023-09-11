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МО: Незаконные армянские формирования пытались совершить теракт, используя собаку в качестве "живой бомбы"

МО: Незаконные армянские формирования пытались совершить теракт, используя собаку в качестве "живой бомбы" В Министерстве обороны Азербайджана сообщили о попытке незаконных армянских вооруженных формирований совершить теракт против военнослужащих Азербайджанской армии, несущих боевое дежурство в Ходжавендском районе.
Армия
11 сентября 2023 г. 17:20
МО: Незаконные армянские формирования пытались совершить теракт, используя собаку в качестве живой бомбы

В Министерстве обороны Азербайджана сообщили о попытке незаконных армянских вооруженных формирований совершить теракт против военнослужащих Азербайджанской армии, несущих боевое дежурство в Ходжавендском районе.

Как сообщили Report в Минобороны, 11 сентября около 08:30 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку совершить теракт, используя собаку в качестве "живой бомбы".

Теракт планировалось совершить против военнослужащих азербайджанской армии, несущих боевое дежурство в Ходжавендском районе.

"Незаконные армянские вооруженные формирования прикрепили к собаке самодельное (импровизированное) взрывное устройство с дистанционным управлением, заставили двигаться в направлении наших позиций", - отметили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что теракт удалось предотвратить в результате бдительности азербайджанских военнослужащих.

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Версия на азербайджанском языке MN: Qanunsuz erməni silahlıları itdən sui-qəsdçi kimi istifadə etməklə terror törətməyə cəhd göstəriblər - FOTO

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