МО: Незаконные армянские формирования пытались совершить теракт, используя собаку в качестве "живой бомбы"

В Министерстве обороны Азербайджана сообщили о попытке незаконных армянских вооруженных формирований совершить теракт против военнослужащих Азербайджанской армии, несущих боевое дежурство в Ходжавендском районе.

В Министерстве обороны Азербайджана сообщили о попытке незаконных армянских вооруженных формирований совершить теракт против военнослужащих Азербайджанской армии, несущих боевое дежурство в Ходжавендском районе.

Как сообщили Report в Минобороны, 11 сентября около 08:30 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку совершить теракт, используя собаку в качестве "живой бомбы".

Теракт планировалось совершить против военнослужащих азербайджанской армии, несущих боевое дежурство в Ходжавендском районе.

"Незаконные армянские вооруженные формирования прикрепили к собаке самодельное (импровизированное) взрывное устройство с дистанционным управлением, заставили двигаться в направлении наших позиций", - отметили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что теракт удалось предотвратить в результате бдительности азербайджанских военнослужащих.