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МО: Некоторые граждане пытались проникнуть на территорию воинской части

МО: Некоторые граждане пытались проникнуть на территорию воинской части Сегодня, 8 августа, в частях и подразделениях азербайджанской армии состоялась церемония принятия военной присяги новобранцев.
Армия
8 августа 2021 г. 13:55
МО: Некоторые граждане пытались проникнуть на территорию воинской части

Сегодня, 8 августа, в частях и подразделениях азербайджанской армии состоялась церемония принятия военной присяги новобранцев.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С учетом правил особого карантинного режима, применяемых в целях предотвращения распространения COVID19, встречи военнослужащих с их родственниками не были организованы. Церемония принятия присяги освещалась СМИ, у военнослужащих брали интервью и впервые были созданы условия для организации видеосвязи новобранцев с их семьями (в онлайн-формате).

Церемония прошла во всех воинских частях в соответствии с военными ритуалами и с учетом требований правил особого карантинного режима.

Некоторые граждане пытались проникнуть на территорию воинской части, чтобы встретиться с солдатами, при этом грубо нарушив требования особого карантинного режима и пропуска.

Командование воинской части приняло соответствующие меры для предотвращения таких шагов. Однако, учитывая настойчивые просьбы и дальнюю дорогу некоторых родителей, приехавших из отдаленных районов, при строгом соблюдении требований особого карантинного режима созданы условия для кратковременных встреч с военнослужащими.

Отметим, что из-за коронавирусной пандемии на встречи военнослужащих с их родителями и родственниками введены строгие ограничения.

Минобороны призывает близких и родных солдат строго соблюдать правила карантинного режима, чтобы предотвратить распространение COVID-19 в рядах армии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə Nazirliyi "Bəzi vətəndaşlar hərbi hissənin ərazisinə daxil olmağa cəhd ediblər"

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