МО: Названия наших населенных пунктов до сих пор отмечены вымышленными армянскими топонимами

"С сожалением сообщаем, что в официальной информации миротворческого контингента Российской Федерации, опубликованной на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации, названия наших населенных пунктов до сих пор упоминаются с вымышленными а

"С сожалением сообщаем, что в официальной информации миротворческого контингента Российской Федерации, опубликованной на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации, названия наших населенных пунктов до сих пор упоминаются с вымышленными армянскими топонимами.

Кроме того, нежелательно каждый раз упоминать Карабахский экономический район как "территорию Нагорного Карабаха".

Как сообщает Report, об этом заявили в Минобороны.

"Еще раз сообщаем вам, что список и карта населенных пунктов Карабахского экономического района Азербайджана с азербайджанскими топонимами были официально направлены Азербайджаном в Министерство обороны Российской Федерации, предыдущему и действующему командованию миротворческих сил России, контингенту, временно дислоцированному на территории Азербайджана, а также в Совместный турецко-российский центр мониторинга, и неоднократно запрашивалось использование этих имен в данных.

Призываем командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, указывать названия населенных пунктов на территории нашей страны правильными топонимами, указанными в нашем официальном заявлении.

Наконец, доводим до сведения российской стороны, что официальными названиями азербайджанских населенных пунктов, которые они в своей официальной информации от 26 ноября 2022 года назвали "Мардакерт" и "Мартуни", являются Агдере и Ходжавенд соответственно".