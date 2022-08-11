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МО: Азербайджанские танкисты продолжают подготовку к конкурсу "Танковый биатлон"

МО: Азербайджанские танкисты продолжают подготовку к конкурсу "Танковый биатлон" Азербайджанские танкисты продолжают подготовку к конкурсу "Танковый биатлон", который состоится в рамках "Армейских международных игр - 2022" на военном полигоне Алабино Российской Федерации.
Армия
11 августа 2022 г. 13:05
МО: Азербайджанские танкисты продолжают подготовку к конкурсу Танковый биатлон

Азербайджанские танкисты продолжают подготовку к конкурсу "Танковый биатлон", который состоится в рамках "Армейских международных игр - 2022" на военном полигоне Алабино Российской Федерации.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Военнослужащие проверили техническое состояние танков, которые будут задействованы в международном конкурсе, выполнили контрольные стрельбы из штатного вооружения боевых машин.

Встретившись с личным составом азербайджанской команды, генерал-майор Ильгар Латифов от имени руководства Министерства обороны пожелал им успехов и достойного представления страны на соревнованиях.

Отметим, что первый заезд азербайджанских танкистов, которые будут состязаться с командой из Монголии, начнется 13 августа.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMN: "Tankçılarımız “Tank biatlonu” müsabiqəsinə hazırlıqlarını davam etdirir"

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