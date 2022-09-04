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МО: Позиции Азербайджана в направлении Кельбаджара и Лачына подверглись обстрелу

МО: Позиции Азербайджана в направлении Кельбаджара и Лачына подверглись обстрелу Наши позиции в направлении Кельбаджара и Лачына подверглись обстрелу.
Армия
4 сентября 2022 г. 12:17
МО: Позиции Азербайджана в направлении Кельбаджара и Лачына подверглись обстрелу

Наши позиции в направлении Кельбаджара и Лачына подверглись обстрелу.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

С полудня 3 сентября до утра 4 сентября подразделения ВС Армении с позиций в направлении Басаркечерского, Горусского и Гаракилсинского районов на государственной границе, подвергли обстрелу из стрелкового оружия разного калибра позиции Азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского и Лачынского районов.

Потерь личного состава и техники нет.

Подразделениями армии Азербайджана были предприняты адекватные ответные меры.

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Версия на английском языке Azerbaijani Army positions in Kalbajar, Lachin districts subjected to fire
Версия на азербайджанском языке Kəlbəcər və Laçın istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutulub

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