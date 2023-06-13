ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении

13 июня в 17:40 подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь из крупнокалиберного оружия, в том числе минометов, по позициям азербайджанской армии, расположенным в населенном пункте Араздяян Ведийского района в направлении населенного пункта

13 июня в 17:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в населенном пункте Араздеян Ведийского района, подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия, в том числе из минометов, позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

"Подразделениями нашей армии принимаются ответные меры. Оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений. Заявляем, что вся ответственность за обострение ситуации в регионе лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении.