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ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении

ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении 13 июня в 17:40 подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь из крупнокалиберного оружия, в том числе минометов, по позициям азербайджанской армии, расположенным в населенном пункте Араздяян Ведийского района в направлении населенного пункта
Армия
13 июня 2023 г. 19:13
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении

13 июня в 17:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в населенном пункте Араздеян Ведийского района, подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия, в том числе из минометов, позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

"Подразделениями нашей армии принимаются ответные меры. Оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений. Заявляем, что вся ответственность за обострение ситуации в регионе лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке MN: "Naxçıvan istiqamətində mövqelərimiz intensiv atəşə tutulub"

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