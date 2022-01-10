МО: Азербайджанская армия не обстреливала гражданское население в Красном базаре

Распространяемая армянскими пользователями соцсетей информация о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии в направлении Красный Базар и поджоге автомобиля является ложной.

Распространяемые армянскими пользователями соцсетей домыслы об обстреле азербайджанскими подразделениями в направлении Красный Базар, и в результате, поджоге автомобиля, не соответствуют действительности.

Как сообщает Report, об этом заявило Министерство обороны Азербайджана.

Азербайджанские подразделения не открывали огонь в указанном направлении, не обстреливали гражданское население и объекты.

В настоящее время в этом направлении спокойно. Очередная провокационная информация подобного характера со стороны противника не имеет под собой реальных оснований.