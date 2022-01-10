О нас
Report Georgia
Аудио новости

МО: Азербайджанская армия не обстреливала гражданское население в Красном базаре

МО: Азербайджанская армия не обстреливала гражданское население в Красном базаре Распространяемая армянскими пользователями соцсетей информация о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии в направлении Красный Базар и поджоге автомобиля является ложной.
Армия
10 января 2022 г. 15:27
МО: Азербайджанская армия не обстреливала гражданское население в Красном базаре
0 : 00
0 : 00

Распространяемые армянскими пользователями соцсетей домыслы об обстреле азербайджанскими подразделениями в направлении Красный Базар, и в результате, поджоге автомобиля, не соответствуют действительности.

Как сообщает Report, об этом заявило Министерство обороны Азербайджана.

Азербайджанские подразделения не открывали огонь в указанном направлении, не обстреливали гражданское население и объекты.

В настоящее время в этом направлении спокойно. Очередная провокационная информация подобного характера со стороны противника не имеет под собой реальных оснований.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan's Defense Ministry dismisses reports of shelling civilians in Girmizi Bazar
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusu Qırmızı Bazarda mülki əhalini və obyektləri atəşə tutmayıb - RƏSMİ

Другие новости из категории

Состоялись первые в новом учебном году учебно-тренировочные занятия коммандос
Состоялись первые в новом учебном году учебно-тренировочные занятия коммандос
10 января 2022 г. 11:09
Закир Гасанов: Мы всегда на стороне ВС Турции в борьбе с терроризмом
Закир Гасанов: Мы всегда на стороне ВС Турции в борьбе с терроризмом
9 января 2022 г. 10:48
На учениях в Нахчыване использовалась техника, захваченная у врага в качестве трофея
На учениях в Нахчыване использовалась техника, захваченная у врага в качестве трофея
8 января 2022 г. 17:24
ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском районе
ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском районе
8 января 2022 г. 16:27
Подготовлен план мероприятий по сохранению культурных ценностей во время вооруженных конфликтов
Подготовлен план мероприятий по сохранению культурных ценностей во время вооруженных конфликтов
8 января 2022 г. 16:23
В армии Азербайджана проводятся сборы с командирами батальонов
ФотоВ армии Азербайджана проводятся сборы с командирами батальонов
8 января 2022 г. 12:31
В азербайджанской армии подготовлен совместный план мероприятий по борьбе с наркоманией
В азербайджанской армии подготовлен совместный план мероприятий по борьбе с наркоманией
8 января 2022 г. 10:02
ANAMA закупит еще 30 собак-саперов
ANAMA закупит еще 30 собак-саперов
7 января 2022 г. 15:07
Минобороны и Госкомитет по работе с религиозными образованиями утвердили годовой план
Минобороны и Госкомитет по работе с религиозными образованиями утвердили годовой план
7 января 2022 г. 14:49
Минобороны и Военная прокуратура подписали план совместных мероприятий
Минобороны и Военная прокуратура подписали план совместных мероприятий
7 января 2022 г. 10:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi