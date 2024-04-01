МО: На начальном этапе АТО выведены из строя более 200 средств наблюдения ВС Армении

На начальном этапе антитеррористической операции, проведенной азербайджанской армией в Карабахском регионе, в качестве легитимных военных целей были выведены из строя средства слежения и наблюдения вооруженных сил Армении в заранее обнаруженных местах в о

На начальном этапе антитеррористической операции, проведенной азербайджанской армией в Карабахском регионе, в качестве легитимных военных целей были выведены из строя средства слежения и наблюдения вооруженных сил Армении в заранее обнаруженных местах в окопах, на огневых позициях и опорных пунктах, а также в местах постоянной дислокации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Отметим, что более 200 оптико-электронных камер и камер наблюдения вооруженных сил Армении были изготовлены кустарным способом и установлены на высоте 10-15 и 20-30 метров вдоль линии соприкосновения протяженностью до 480 километров с целью наблюдения за передвижениями азербайджанских подразделений и гражданских лиц, осуществления против них диверсионной деятельности различного характера.

Оптико-электронные камеры и камеры наблюдения вооруженных сил Армении, обнаруженные в Карабахском экономическом районе средствами разведки, были выведены из строя с применением высокоточного оружия, имеющегося в арсенале азербайджанской армии.