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МО: На начальном этапе АТО выведены из строя более 200 средств наблюдения ВС Армении

МО: На начальном этапе АТО выведены из строя более 200 средств наблюдения ВС Армении На начальном этапе антитеррористической операции, проведенной азербайджанской армией в Карабахском регионе, в качестве легитимных военных целей были выведены из строя средства слежения и наблюдения вооруженных сил Армении в заранее обнаруженных местах в о
Армия
1 апреля 2024 г. 10:20
МО: На начальном этапе АТО выведены из строя более 200 средств наблюдения ВС Армении

На начальном этапе антитеррористической операции, проведенной азербайджанской армией в Карабахском регионе, в качестве легитимных военных целей были выведены из строя средства слежения и наблюдения вооруженных сил Армении в заранее обнаруженных местах в окопах, на огневых позициях и опорных пунктах, а также в местах постоянной дислокации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Отметим, что более 200 оптико-электронных камер и камер наблюдения вооруженных сил Армении были изготовлены кустарным способом и установлены на высоте 10-15 и 20-30 метров вдоль линии соприкосновения протяженностью до 480 километров с целью наблюдения за передвижениями азербайджанских подразделений и гражданских лиц, осуществления против них диверсионной деятельности различного характера.

Оптико-электронные камеры и камеры наблюдения вооруженных сил Армении, обнаруженные в Карабахском экономическом районе средствами разведки, были выведены из строя с применением высокоточного оружия, имеющегося в арсенале азербайджанской армии.

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Версия на английском языке ФотоMoD: More than 200 surveillance cameras of Armenia incapacitated at initial stage of anti-terror operation
Версия на азербайджанском языке ФотоMN: Qarabağda Ermənistanın 200-dən artıq müşahidə kamerası sıradan çıxarılıb

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