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МО: На горе Буздух и других господствующих высотах выполняются инженерные работы

МО: На горе Буздух и других господствующих высотах выполняются инженерные работы На горной вершине Буздух и ряде других важных господствующих высотах, взятых под контроль Азербайджанской армией в результате проведенных на территории уточнений, выполняются задачи по инженерному обеспечению.
Армия
11 августа 2022 г. 17:11
МО: На горе Буздух и других господствующих высотах выполняются инженерные работы

На горной вершине Буздух и ряде других важных господствующих высотах, взятых под контроль Азербайджанской армией в результате проведенных на территории уточнений, выполняются задачи по инженерному обеспечению.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Нашими подразделениями проводятся инженерные работы по сооружению новых позиций на выгодных рубежах и прокладке путей обеспечения к уточненным позициям.

На освобожденных территориях и господствующих высотах продолжается реализация надлежащих мер по инженерному обеспечению.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusu Buzdux və digər hakim yüksəkliklərdə mühəndis işləri görür

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