МО: На горе Буздух и других господствующих высотах выполняются инженерные работы

На горной вершине Буздух и ряде других важных господствующих высотах, взятых под контроль Азербайджанской армией в результате проведенных на территории уточнений, выполняются задачи по инженерному обеспечению.

На горной вершине Буздух и ряде других важных господствующих высотах, взятых под контроль Азербайджанской армией в результате проведенных на территории уточнений, выполняются задачи по инженерному обеспечению.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Нашими подразделениями проводятся инженерные работы по сооружению новых позиций на выгодных рубежах и прокладке путей обеспечения к уточненным позициям.

На освобожденных территориях и господствующих высотах продолжается реализация надлежащих мер по инженерному обеспечению.