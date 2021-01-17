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МО: Комиссия по рассмотрению обращений лиц, приступает к деятельности в регионах

МО: Комиссия по рассмотрению обращений лиц, приступает к деятельности в регионах Мобильные группы основной комиссии по обеспечению своевременного и объективного рассмотрения обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации, созданной соответствующим приказом министра обороны, также приступают к работе в ряде регионов.
Армия
17 января 2021 г. 15:17
МО: Комиссия по рассмотрению обращений лиц, приступает к деятельности в регионах

Мобильные группы основной комиссии по обеспечению своевременного и объективного рассмотрения обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации, созданной соответствующим приказом министра обороны, также приступают к работе в ряде регионов.

Об этом Report передает со ссылкой на Министерство обороны.

С учетом трудностей, которые могут возникнуть при передвижении граждан, наряду с комиссией, действующей в городе Баку и на территории Физулинского района, прием лиц, уволенных с военной службы по мобилизации, начиная с 18 января, также будет проводиться в городе Гянджа и поселке Пирекешкюль.

С целью обеспечения удобства граждан, проведения регистрации обращений без явки в комиссию и дачи ответов на запросы номера телефонов "горячей линии" будут действовать на соответствующих направлениях Баку (012) 404-76-34 и (050) 873-21-85, Гянджа (050) 758-27-34, Физули (050) 706-70-07 и Пирекешкюль (050) 653-16-39.

В то же время сообщаем, что действующая в настоящее время комиссия не уполномочена рассматривать обращения, связанные с присвоением звания "Ветеран войны" и выдачей соответствующего удостоверения ветерана. Просим граждан не обращаться в комиссию по этим вопросам.

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Версия на азербайджанском языке Səfərbərlikdən tərxis edilənlər üzrə komissiya bölgələrdə də fəaliyyətə başlayır

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