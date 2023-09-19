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МО: Командование РМК и руководство Турецко-российского мониторингового центра проинформированы о проводимых мероприятиях

МО: Командование РМК и руководство Турецко-российского мониторингового центра проинформированы о проводимых мероприятиях О проводимых в Карабахском регионе антитеррористических мероприятиях локального характера были проинформированы командование миротворческого контингента Российской Федерации и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.
Армия
19 сентября 2023 г. 13:47
МО: Командование РМК и руководство Турецко-российского мониторингового центра проинформированы о проводимых мероприятиях

О проводимых в Карабахском регионе антитеррористических мероприятиях локального характера были проинформированы командование миротворческого контингента Российской Федерации и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Было отмечено, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

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Версия на английском языке Command of Russian peacekeepers and Turkish-Russian Monitoring Center informed about activities - MoD
Версия на азербайджанском языке MN: "Antiterror tədbirləri barədə sülhməramlıların komandanlığı və Türkiyə-Rusiya Birgə Monitorinq Mərkəzi məlumatlandırılıb"

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