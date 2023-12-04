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В Минобороны опровергли информацию о гибели армянского военного в результате обстрела ВС Азербайджана

В Минобороны опровергли информацию о гибели армянского военного в результате обстрела ВС Азербайджана Информация о гибели армянского военнослужащего в результате якобы обстрела со стороны армии Азербайджана является ложью.
Армия
4 декабря 2023 г. 18:56
В Минобороны опровергли информацию о гибели армянского военного в результате обстрела ВС Азербайджана

Информация о гибели армянского военнослужащего в результате якобы обстрела со стороны армии Азербайджана является ложью.

Об этом говорится в ответе министерства обороны на запрос Report.

Было отмечено, что информация, распространенная министерством обороны Армении об обстреле подразделениями азербайджанской армии 4 декабря около 14:35 позиций ВС Армении, расположенных в направлении населенного пункта Султанбек района Пашалы, в результате которого погиб один военнослужащий, является абсолютной ложью.

"Мы категорически опровергаем информацию провокационного характера противоположной стороны", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

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Версия на английском языке Defense ministry refutes info about Armenian soldier’s death in shelling by Azerbaijani forces
Версия на азербайджанском языке MN: Azərbaycan Ordusunun atəşi nəticəsində Ermənistan hərbçisinin ölməsi xəbəri yalandır

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