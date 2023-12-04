В Минобороны опровергли информацию о гибели армянского военного в результате обстрела ВС Азербайджана

Информация о гибели армянского военнослужащего в результате якобы обстрела со стороны армии Азербайджана является ложью.

Информация о гибели армянского военнослужащего в результате якобы обстрела со стороны армии Азербайджана является ложью.

Об этом говорится в ответе министерства обороны на запрос Report.

Было отмечено, что информация, распространенная министерством обороны Армении об обстреле подразделениями азербайджанской армии 4 декабря около 14:35 позиций ВС Армении, расположенных в направлении населенного пункта Султанбек района Пашалы, в результате которого погиб один военнослужащий, является абсолютной ложью.

"Мы категорически опровергаем информацию провокационного характера противоположной стороны", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.