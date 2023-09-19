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МО Азербайджана: Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями

МО Азербайджана: Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями В ходе антитеррористических мероприятий локального характера, проводимых в Карабахском регионе Азербайджана, гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями.
Армия
19 сентября 2023 г. 14:04
МО Азербайджана: Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями

В ходе антитеррористических мероприятий локального характера, проводимых в Карабахском регионе Азербайджана, гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Мы еще раз заявляем, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели", - отметили в министерстве.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

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Версия на английском языке MoD: Azerbaijani Army doesn’t target civilian population and civilian infrastructure facilities
Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi: "Azərbaycan Ordusu mülki əhali və infrastruktur obyektlərini hədəfə almır"

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