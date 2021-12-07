МО: Информация об убийстве члена незаконного армянского вооруженного формирования ложная

"Распространенная в армянской прессе информация об убийстве члена незаконного армянского вооруженного формирования Гора Мартиросяна в результате якобы открытого со стороны подразделений Азербайджанской армии огня, является необоснованной и ложной".

"Распространенная в армянской прессе информация об убийстве члена незаконного армянского вооруженного формирования Гора Мартиросяна в результате якобы открытого со стороны подразделений Азербайджанской армии огня, является необоснованной и ложной".

Как передает Report, об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана.

Сообщается, что распространение подобной ложной информации является попыткой скрыть очередное преступление со смертельным исходом, совершенное вечером 5 декабря на противоположной стороне.