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МО: Информация об убийстве члена незаконного армянского вооруженного формирования ложная

МО: Информация об убийстве члена незаконного армянского вооруженного формирования ложная "Распространенная в армянской прессе информация об убийстве члена незаконного армянского вооруженного формирования Гора Мартиросяна в результате якобы открытого со стороны подразделений Азербайджанской армии огня, является необоснованной и ложной".
Армия
7 декабря 2021 г. 20:13
МО: Информация об убийстве члена незаконного армянского вооруженного формирования ложная

"Распространенная в армянской прессе информация об убийстве члена незаконного армянского вооруженного формирования Гора Мартиросяна в результате якобы открытого со стороны подразделений Азербайджанской армии огня, является необоснованной и ложной".

Как передает Report, об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана.

Сообщается, что распространение подобной ложной информации является попыткой скрыть очередное преступление со смертельным исходом, совершенное вечером 5 декабря на противоположной стороне.

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Версия на английском языке MoD: Information about murder of Armenian militiaman fake
Версия на азербайджанском языке MN: "Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin üzvünün öldürülməsi yalandır"

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