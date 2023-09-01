Минобороны Азербайджана: Информация МО Армении не соответствует действительности

Информация, распространяемая МО Армении, не соответствует действительности.

Информация, распространяемая МО Армении, не соответствует действительности.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Информация, распространяемая Министерством обороны Армении о том, что якобы подразделения Азербайджанской армии сосредотачивают дополнительную живую силу и боевую технику в направлении Зод Басаркечарского района, абсолютно не соответствует действительности.

Армянская сторона пытается оправдать свои провокации распространением подобной дезинформации", - подчеркивается в сообщении.