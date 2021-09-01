МО: Информация об убийстве армянского военнослужащего со стороны азербайджанского снайпера ложна

"В последнее время официальные и неофициальные представители Армении выступают с необоснованными заявлениями о том, что якобы военнослужащие Азербайджанской Армии нарушают режим прекращения огня, устраивают лесные пожары, угоняют скот, оказывают различное

"В последнее время официальные и неофициальные представители Армении выступают с необоснованными заявлениями о том, что якобы военнослужащие Азербайджанской Армии нарушают режим прекращения огня, устраивают лесные пожары, угоняют скот, оказывают различное давление на сельских жителей и т.п."

Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, распространенная сегодня в армянских СМИ новость о смерти армянского военнослужащего в результате огня, открытого из снайперской винтовки со стороны Азербайджанской Армии, также ложна и носит провокационный характер.

Сегодня подразделения Азербайджанской Армии не открывали огонь в указанном в информации направлении.

"Совершаемые в армянской армии преступления и кровавые инциденты – результат царящего там самоуправства и неуставных взаимоотношений, эти инциденты никак не связаны с Азербайджанской Армией", - сообщили в Министерстве обороны.