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МО: Информация об убийстве армянского военнослужащего со стороны азербайджанского снайпера ложна

МО: Информация об убийстве армянского военнослужащего со стороны азербайджанского снайпера ложна "В последнее время официальные и неофициальные представители Армении выступают с необоснованными заявлениями о том, что якобы военнослужащие Азербайджанской Армии нарушают режим прекращения огня, устраивают лесные пожары, угоняют скот, оказывают различное
Армия
1 сентября 2021 г. 16:47
МО: Информация об убийстве армянского военнослужащего со стороны азербайджанского снайпера ложна
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"В последнее время официальные и неофициальные представители Армении выступают с необоснованными заявлениями о том, что якобы военнослужащие Азербайджанской Армии нарушают режим прекращения огня, устраивают лесные пожары, угоняют скот, оказывают различное давление на сельских жителей и т.п."

Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, распространенная сегодня в армянских СМИ новость о смерти армянского военнослужащего в результате огня, открытого из снайперской винтовки со стороны Азербайджанской Армии, также ложна и носит провокационный характер.

Сегодня подразделения Азербайджанской Армии не открывали огонь в указанном в информации направлении.

"Совершаемые в армянской армии преступления и кровавые инциденты – результат царящего там самоуправства и неуставных взаимоотношений, эти инциденты никак не связаны с Азербайджанской Армией", - сообщили в Министерстве обороны.

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Версия на английском языке Azerbaijan dismisses reports on Armenian soldier's death by sniper fire
Версия на азербайджанском языке MN: "Snayper atəşi ilə erməni hərbi qulluqçunun həlak olması barədə yayılan məlumat yalandır"

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