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МО: Информация об отстранении от должности трех высокопоставленных военнослужащих необоснованна

МО: Информация об отстранении от должности трех высокопоставленных военнослужащих необоснованна Министерство обороны Азербайджана прокомментировало распространившуюся в ряде медиа-субъектов информацию.
Армия
28 июля 2023 г. 18:47
МО: Информация об отстранении от должности трех высокопоставленных военнослужащих необоснованна

Министерство обороны Азербайджана прокомментировало распространившуюся в ряде медиа-субъектов информацию.

Как сообщили Report в министерстве, некоторые медиа-субъекты распространяют необоснованную информацию о якобы отстранении от должности трех высокопоставленных военнослужащих.

"Сообщаем, что Министерство обороны регулярно распространяет информацию, которую считается целесообразным обнародовать. Рекомендуем субъектам медиа и пользователям социальных сетей не делиться информацией, не имеющей никаких реальных оснований и не подтвержденных официально", - отметили в министерстве.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Defense Ministry denies reports of dismissal of three high-ranking military officials
Версия на азербайджанском языке MN: "Yüksək rütbəli 3 nəfər hərbi qulluqçunun vəzifədən azad edilməsi barədə məlumat əsassızdır"

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