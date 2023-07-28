МО: Информация об отстранении от должности трех высокопоставленных военнослужащих необоснованна

Министерство обороны Азербайджана прокомментировало распространившуюся в ряде медиа-субъектов информацию.

Министерство обороны Азербайджана прокомментировало распространившуюся в ряде медиа-субъектов информацию.

Как сообщили Report в министерстве, некоторые медиа-субъекты распространяют необоснованную информацию о якобы отстранении от должности трех высокопоставленных военнослужащих.

"Сообщаем, что Министерство обороны регулярно распространяет информацию, которую считается целесообразным обнародовать. Рекомендуем субъектам медиа и пользователям социальных сетей не делиться информацией, не имеющей никаких реальных оснований и не подтвержденных официально", - отметили в министерстве.