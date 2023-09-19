МО: Информация об обстреле гражданских объектов подразделениями Азербайджанской армии является дезинформацией

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию, распространяемую в армянском сегменте социальных сетей о том, что подразделения Азербайджанской армии якобы подвергают обстрелам гражданские объекты.

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию, распространяемую в армянском сегменте социальных сетей о том, что подразделения Азербайджанской армии якобы подвергают обстрелам гражданские объекты.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В Минобороны отметили, что подобная информация абсолютно ложная и носит дезинформационный характер.

"Еще раз заявляем, что наши подразделения не наносят удары по гражданскому населению и объектам гражданской инфраструктуры, с применением высокоточного оружия выводятся из строя лишь легитимные военные цели", - отметили в Министерстве.