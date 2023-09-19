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МО: Информация об обстреле гражданских объектов подразделениями Азербайджанской армии является дезинформацией

МО: Информация об обстреле гражданских объектов подразделениями Азербайджанской армии является дезинформацией Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию, распространяемую в армянском сегменте социальных сетей о том, что подразделения Азербайджанской армии якобы подвергают обстрелам гражданские объекты.
Армия
19 сентября 2023 г. 15:22
МО: Информация об обстреле гражданских объектов подразделениями Азербайджанской армии является дезинформацией

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию, распространяемую в армянском сегменте социальных сетей о том, что подразделения Азербайджанской армии якобы подвергают обстрелам гражданские объекты.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В Минобороны отметили, что подобная информация абсолютно ложная и носит дезинформационный характер.

"Еще раз заявляем, что наши подразделения не наносят удары по гражданскому населению и объектам гражданской инфраструктуры, с применением высокоточного оружия выводятся из строя лишь легитимные военные цели", - отметили в Министерстве.

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Версия на английском языке MoD refutes shelling of civilian targets by Azerbaijani army units
Версия на азербайджанском языке MN: "Azərbaycan Ordusunun mülki obyektləri atəşə tutması barədə məlumatlar tamamilə yalandır"

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