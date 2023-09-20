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МО: Информация об обстреле города Ханкенди не соответствует действительности

МО: Информация об обстреле города Ханкенди не соответствует действительности Распространяемая в армянском сегменте социальных сетей информация о якобы обстреле Вооруженными силами Азербайджана города Ханкенди не соответствует действительности и направлена на дезинформацию. Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азе
Армия
20 сентября 2023 г. 11:46
МО: Информация об обстреле города Ханкенди не соответствует действительности

Распространяемая в армянском сегменте социальных сетей информация о якобы обстреле Вооруженными силами Азербайджана города Ханкенди не соответствует действительности и является дезинформацией.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Мы категорически опровергаем эту информацию. В очередной раз заявляем, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана наносят точные удары только по легитимным военным объектам и военной инфраструктуре", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

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Версия на английском языке MoD: Information on shelling city of Khankendi is absolute lie
Версия на азербайджанском языке MN: "Xankəndi şəhərinə atəş açılması barədə yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir"

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