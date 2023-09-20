МО: Информация об обстреле города Ханкенди не соответствует действительности

МО: Информация об обстреле города Ханкенди не соответствует действительности

Распространяемая в армянском сегменте социальных сетей информация о якобы обстреле Вооруженными силами Азербайджана города Ханкенди не соответствует действительности и направлена на дезинформацию. Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азе

https://static.report.az/photo/0f36e365-fda9-36fa-95ba-8877174cdf7e.jpg https://static.report.az/photo/0f36e365-fda9-36fa-95ba-8877174cdf7e.jpg

Распространяемая в армянском сегменте социальных сетей информация о якобы обстреле Вооруженными силами Азербайджана города Ханкенди не соответствует действительности и является дезинформацией.



Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.



"Мы категорически опровергаем эту информацию. В очередной раз заявляем, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана наносят точные удары только по легитимным военным объектам и военной инфраструктуре", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке MoD: Information on shelling city of Khankendi is absolute lie