МО: Информация об обстреле Азербайджанской армией военного объекта и техники РФ ложная

"Распространяемая армянской стороной информация о том, что подразделения Азербайджанской армии якобы открыли огонь по военному объекту и автомобильной технике ВС России, расположенному в Гегаркуникской области, абсолютно ложная и не соответствует действит

"Распространяемая армянской стороной информация о том, что подразделения Азербайджанской армии якобы открыли огонь по военному объекту и автомобильной технике ВС России, расположенному в Гегаркуникской области, абсолютно ложная и не соответствует действительности".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

"Подобными информациями армянская сторона пытается придать международный характер широкомасштабным провокациям, совершенным на азербайджано-армянской государственной границе, и превратить Организацию Договора о коллективной безопасности в инструмент в своих грязных деяниях.

Еще раз заявляем, что Азербайджанская армия принимает ответные меры только против легитимных военных целей вооруженных сил Армении с целью предотвращения широкомасштабных провокаций", - отмечается в сообщении.