О нас

МО: Информация об обстреле Азербайджанской армией военного объекта и техники РФ ложная

МО: Информация об обстреле Азербайджанской армией военного объекта и техники РФ ложная "Распространяемая армянской стороной информация о том, что подразделения Азербайджанской армии якобы открыли огонь по военному объекту и автомобильной технике ВС России, расположенному в Гегаркуникской области, абсолютно ложная и не соответствует действит
Армия
14 сентября 2022 г. 17:21
МО: Информация об обстреле Азербайджанской армией военного объекта и техники РФ ложная

"Распространяемая армянской стороной информация о том, что подразделения Азербайджанской армии якобы открыли огонь по военному объекту и автомобильной технике ВС России, расположенному в Гегаркуникской области, абсолютно ложная и не соответствует действительности".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

"Подобными информациями армянская сторона пытается придать международный характер широкомасштабным провокациям, совершенным на азербайджано-армянской государственной границе, и превратить Организацию Договора о коллективной безопасности в инструмент в своих грязных деяниях.

Еще раз заявляем, что Азербайджанская армия принимает ответные меры только против легитимных военных целей вооруженных сил Армении с целью предотвращения широкомасштабных провокаций", - отмечается в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Defense Ministry denies Armenian reports on Azerbaijan's shelling of Russian military facilities and equipment
Версия на азербайджанском языке MN: "Azərbaycan Ordusunun Rusiyanın hərbi obyektinə və texnikasına atəş açması barədə məlumat yalandır"

Экслюзивные новости

Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
12 сентября 2022 г. 15:17
В Милли Меджлисе обсудят законопроект Об органическом производстве
В Милли Меджлисе обсудят законопроект "Об органическом производстве"
12 сентября 2022 г. 11:36
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
9 сентября 2022 г. 19:22
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
9 сентября 2022 г. 16:54
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
9 сентября 2022 г. 13:00
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
9 сентября 2022 г. 12:30
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
9 сентября 2022 г. 12:00
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
9 сентября 2022 г. 11:23
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
8 сентября 2022 г. 13:11
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
8 сентября 2022 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi