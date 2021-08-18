МО: Информация о якобы обстреле нашими подразделениями пожарной машины - ложная

В Министерстве обороны прокомментировали распространенную армянской прессой информацию о том, что пожарная машина, прибывшая на место пожара 17 августа в 20:40 с целью тушения огня, якобы была обстреляна подразделениями азербайджанской армии.

В Министерстве обороны Азербайджана прокомментировали распространенную армянской прессой информацию о том, что пожарная машина, прибывшая на место пожара 17 августа в 20:40 с целью тушения огня, якобы была обстреляна подразделениями азербайджанской армии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

"Наши подразделения вели наблюдение за пожаром, начавшимся около 18:00 в предгорье недалеко от населенного пункта Гайбалы на территории Азербайджана, где временно дислоцировались российские миротворцы.

Для предотвращения увеличения площади пожара и его ликвидации российские миротворцы незамедлительно были проинформированы о возгорании.

Сообщаем, что информация, распространяемая противоположной стороной о якобы обстреле нашими подразделениями этого направления, и тем более пожарной машины, является ложной, и ни один подобный факт не был зафиксирован российскими миротворцами", - говорится в сообщении.