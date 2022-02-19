Минобороны опровергло информацию об обстреле азербайджанской армией села Тагаверд

Министерство обороны Азербайджана прокомментировало сообщения о том, что азербайджанская армия открыла огонь в направлении села Тагаверд Ходжавендского района.

Министерство обороны Азербайджана прокомментировало сообщения о том, что азербайджанская армия открыла огонь в направлении села Тагаверд Ходжавендского района.

Как сообщили Report в министерстве, распространяемая армянами информация не соответствует действительности.

"Распространяемая в армянских социальных сетях информация о якобы обстреле подразделениями нашей армии села Тагаверд Ходжавендского района на территории Азербайджана, где временно находятся российские миротворцы, является ложной и носит провокационный характер", - отметили в Минобороны.