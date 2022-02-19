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Минобороны опровергло информацию об обстреле азербайджанской армией села Тагаверд

Минобороны опровергло информацию об обстреле азербайджанской армией села Тагаверд Министерство обороны Азербайджана прокомментировало сообщения о том, что азербайджанская армия открыла огонь в направлении села Тагаверд Ходжавендского района.
Армия
19 февраля 2022 г. 09:29
Минобороны опровергло информацию об обстреле азербайджанской армией села Тагаверд

Министерство обороны Азербайджана прокомментировало сообщения о том, что азербайджанская армия открыла огонь в направлении села Тагаверд Ходжавендского района.

Как сообщили Report в министерстве, распространяемая армянами информация не соответствует действительности.

"Распространяемая в армянских социальных сетях информация о якобы обстреле подразделениями нашей армии села Тагаверд Ходжавендского района на территории Азербайджана, где временно находятся российские миротворцы, является ложной и носит провокационный характер", - отметили в Минобороны.

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Версия на азербайджанском языке MN: "Azərbaycan Ordusunun Tağaverd istiqamətində atəş açması barədə məlumat yalandır"

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