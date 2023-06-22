Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны

Информация о ранении члена незаконного армянского вооруженного формирования в результате огня Азербайджанской армии ложна.

Информация о ранении члена незаконного армянского вооруженного формирования в результате огня Азербайджанской армии ложна.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"В ответ на запрос СМИ относительно ранения члена незаконного армянского вооруженного формирования в результате обстрела со стороны подразделений Азербайджанской армии, якобы имевшего место 22 июня около 13:00 в направлении Агдеринского района, заявляем, что наши подразделения не открывали огонь в этом направлении", - отметили в ведомстве.