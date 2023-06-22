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Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны

Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны Информация о ранении члена незаконного армянского вооруженного формирования в результате огня Азербайджанской армии ложна.
Армия
22 июня 2023 г. 16:30
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны

Информация о ранении члена незаконного армянского вооруженного формирования в результате огня Азербайджанской армии ложна.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"В ответ на запрос СМИ относительно ранения члена незаконного армянского вооруженного формирования в результате обстрела со стороны подразделений Азербайджанской армии, якобы имевшего место 22 июня около 13:00 в направлении Агдеринского района, заявляем, что наши подразделения не открывали огонь в этом направлении", - отметили в ведомстве.

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Версия на английском языке MoD: News of member of illegal Armenian groups wounded due to fire of Azerbaijani Army is false
Версия на азербайджанском языке MN: "Azərbaycan Ordusunun atəşi nəticəsində qanunsuz erməni dəstə üzvünün yaralanması xəbəri yalandır"

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