МО: Информация о получении ранения несколькими военными при подрыве мины, является необоснованной

Информация, распространяемая в социальных сетях о том, что вечером 26 июля на территории Кяльбаджарского района в результате подрыва мины получили ранения несколько военнослужащих Азербайджанской армии, является необоснованной.

Информация, распространяемая в социальных сетях о том, что вечером 26 июля на территории Кяльбаджарского района в результате подрыва мины получили ранения несколько военнослужащих Азербайджанской армии, является необоснованной.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

"Сообщаем, что Министерство обороны предоставило официальную информацию о пострадавшем в результате взрыва мины военнослужащем В.Исбендиярове. Еще раз призываем пользователей социальных сетей не распространять официально не подтвержденную информацию", - говорится в сообщении.