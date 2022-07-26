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МО: Информация о получении ранения несколькими военными при подрыве мины, является необоснованной

МО: Информация о получении ранения несколькими военными при подрыве мины, является необоснованной Информация, распространяемая в социальных сетях о том, что вечером 26 июля на территории Кяльбаджарского района в результате подрыва мины получили ранения несколько военнослужащих Азербайджанской армии, является необоснованной.
Армия
26 июля 2022 г. 20:48
МО: Информация о получении ранения несколькими военными при подрыве мины, является необоснованной

Информация, распространяемая в социальных сетях о том, что вечером 26 июля на территории Кяльбаджарского района в результате подрыва мины получили ранения несколько военнослужащих Азербайджанской армии, является необоснованной.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

"Сообщаем, что Министерство обороны предоставило официальную информацию о пострадавшем в результате взрыва мины военнослужащем В.Исбендиярове. Еще раз призываем пользователей социальных сетей не распространять официально не подтвержденную информацию", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке MN: Mina partlayışında bir neçə hərbçinin xəsarət alması ilə bağlı yayılan məlumatlar əsassızdır

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