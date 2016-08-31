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    МО: Информация о гибели азербайджанского солдата от вражеской пули не соответствует действительности

    Военной прокуратурой возбуждено уголовное дело

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Распространенная некоторыми СМИ информация о том, призванный на воинскую службу из Шамкирского района солдат Гамбаров Вусал Разим оглу погиб от вражеской пули, не соответствует действительности.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

    Военной прокуратурой возбуждено уголовное дело в связи с данным инцидентом, ведется следствие.

    Минобороны в обращении к СМИ вновь заявляет, что неприемлемо публиковать непроверенную и не подтвержденную официально информацию.

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