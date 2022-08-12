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МО: Двое военнослужащих исключены из рядов армии за посты в соцсетях

МО: Двое военнослужащих исключены из рядов армии за посты в соцсетях Установлено, что действующие военнослужащие Азербайджанской армии Гасымов Дашгын Этибар оглу и Фейрузлу Тогрул Мирага оглу во время службы пользовались смартфонами, а также делились в своих личных аккаунтах в социальных сетях фотографиями и видео, относящ
Армия
12 августа 2022 г. 09:33
МО: Двое военнослужащих исключены из рядов армии за посты в соцсетях

Установлено, что действующие военнослужащие Азербайджанской армии Гасымов Дашгын Этибар оглу и Фейрузлу Тогрул Мирага оглу во время службы пользовались смартфонами, а также делились в своих личных аккаунтах в социальных сетях фотографиями и видео, относящимися к военной службе.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Названные военнослужащие были исключены из рядов армии в связи с тем, что их действия противоречили соответствующим приказам и распоряжениям руководства Минобороны.

Министерство предупредило военнослужащих, использующих социальные сети: "Еще раз сообщаем, что в отношении военнослужащих, грубо нарушающих правила воинской этики, а также требования уставов и соответствующих приказов при использовании мобильных телефонов, будут приняты серьезные меры".

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