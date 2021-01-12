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МО: Прием и рассмотрение обращений уволенных с военной службы продолжается

МО: Прием и рассмотрение обращений уволенных с военной службы продолжается Созданная соответствующим приказом министра обороны комиссия по организации приема, обеспечения своевременного и объективного рассмотрения обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации, действует с 11 января.
Армия
12 января 2021 г. 18:25
МО: Прием и рассмотрение обращений уволенных с военной службы продолжается

Созданная соответствующим приказом министра обороны комиссия по организации приема, обеспечения своевременного и объективного рассмотрения обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации, действует с 11 января.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Комиссия, действующая в Учебно-тренировочном центре Вооруженных сил, вчера в течение дня рассмотрела 329 обращений и приняла соответствующие меры по их решению.

В целях оперативного, своевременного и объективного рассмотрения обращений также действует мобильная группа комиссии на территории Физулинского района. 11 января мобильная группа комиссии получила свыше 90 обращений, 45 из которых были рассмотрены и решены на месте.

С учетом трудностей, которые могут возникнуть при передвижении далеко проживающих граждан, комиссия направляет запросы в соответствующие воинские части для получения необходимых документов согласно обращениям этих лиц.

Следует отметить, что также проводится опрос общественного мнения для изучения уровня удовлетворенности граждан деятельностью комиссии.

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