МО: Более 60 боевых позиций ВС Армении перешли под контроль азербайджанской армии

Успешно продолжаются антитеррористические мероприятия локального характера, проводимые Вооруженными силами Азербайджанской Республики в Карабахском регионе Азербайджана. В ходе проведенных мероприятий под контроль нашей армии перешли более 60 боевых позиц

Успешно продолжаются антитеррористические мероприятия локального характера, проводимые Вооруженными силами Азербайджанской Республики в Карабахском регионе Азербайджана. В ходе проведенных мероприятий под контроль нашей армии перешли более 60 боевых позиций вооруженных сил Армении.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на очередном брифинге начальник пресс-службы Министерства обороны полковник Анар Эйвазов.

Он добавил, что обезврежены до 20 автомобилей военного назначения, более 40 артиллерийских установок, более 30 82-х миллиметровых и 120-миллиметровых минометов, 2 зенитно-ракетные установки, более 6 станций радиоэлектронной борьбы "Мартира" и другие средства военного назначения, принадлежащие формированиям вооруженных сил Армении.