МО: Более 2250 км дорог в Кяльбаджаре, Лачыне и Дашкесане очищены от снега

В марте более 2 250 км дорог в Кяльбаджарском, Лачынском и Дашкесанском направлениях очищены от снега.

В марте более 2 250 км дорог в Кяльбаджарском, Лачынском и Дашкесанском направлениях очищены от снега.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Продолжается реализация надлежащих мер в целях организации служебно-боевой деятельности в воинских частях армии Азербайджана, дислоцированных в труднопроходимой местности, в любых погодных условиях.

В целях поддержания путей эвакуации в исправном состоянии, обеспечения безопасного и бесперебойного движения автомобилей и колонн боевой техники, с 1 по 15 марта текущего года при взаимодействии инженерных войск с соответствующими государственными структурами от снежного покрова было очищено, в целом, более 2 250 км дорог в Кяльбаджарском, Лачынском и Дашкесанском направлениях.

Необходимые мероприятия по инженерному обеспечению в освобожденных районах продолжаются в соответствии с планом.