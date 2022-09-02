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МО: Боевое дежурство на стратегической высоте Учдик в Лачыне организовано на высоком уровне

МО: Боевое дежурство на стратегической высоте Учдик в Лачыне организовано на высоком уровне Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются мероприятия, связанные с организацией боевого дежурства на освобожденных территориях.
Армия
2 сентября 2022 г. 15:19
МО: Боевое дежурство на стратегической высоте Учдик в Лачыне организовано на высоком уровне

Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются мероприятия, связанные с организацией боевого дежурства на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, боевое дежурство на взятой под контроль азербайджанской армией стратегически важной высоте Учдик организовано на высоком уровне.

"Выполняются все необходимые задачи с целью поддержания боеготовности на высоком уровне", - говорится в сообщении ведомства.

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Версия на азербайджанском языке MN: "Laçının strateji əhəmiyyətli Üçdik yüksəkliyində döyüş növbətçiliyi yüksək səviyyədə təşkil edilib"

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