МО: Боевое дежурство на стратегической высоте Учдик в Лачыне организовано на высоком уровне

Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются мероприятия, связанные с организацией боевого дежурства на освобожденных территориях.
Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, боевое дежурство на взятой под контроль азербайджанской армией стратегически важной высоте Учдик организовано на высоком уровне.
"Выполняются все необходимые задачи с целью поддержания боеготовности на высоком уровне", - говорится в сообщении ведомства.