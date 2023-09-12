МО: Боевое дежурство и всестороннее обеспечение на освобожденных территориях организовано на высоком уровне

Продолжаются мероприятия по всестороннему обеспечению подразделений армии Азербайджана, организации службы войск и дальнейшему улучшению социально-бытовых условий личного состава.
Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны.
В подразделениях, дислоцированных на освобожденных территориях, в соответствии с распорядком дня организуется служба войск и круглосуточное боевое дежурство, ведется непрерывная служба.
До сведения личного состава, привлеченного к боевому дежурству, доносятся правила безопасности, регулярно проводятся занятия для поддержания высокого уровня боевой и морально-психологической готовности военнослужащих. В свободное время военнослужащих информируют об общественно-политической ситуации в нашей стране и в мире.
Личный состав обеспечен одеждой в соответствии с сезоном, свежей и высококалорийной горячей пищей.
Наши профессиональные военнослужащие готовы и способны в любой момент предотвратить любую возможную провокацию.