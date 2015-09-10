МО Азербайджана: Бронетехника доставлена в районы, где проходят учения

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ На очередной стадии командных штабных военных игр, проводимых министерством обороны Азербайджана, осуществлена плановая перевозка по установленному маршруту военной техники различного типа, участвующей в крупномасштабных учениях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Как сообщили в министерстве, боевая бронетехника военных частей, поднятых сигналом тревоги, за короткий срок собрана и по соответствующим направлениям доставлена в районы, где проходят учения, с соблюдением требований военной перевозки и установленных норм.