 Наверх

МО: Азербайджан способен обеспечить свою армию техникой и боеприпасами за счет внутренних ресурсов

МО: Азербайджан способен обеспечить свою армию техникой и боеприпасами

Азербайджан является единственной страной на Южном Кавказе, способной обеспечить свою армию военной техникой и боеприпасами за счет внутренних ресурсов.

Об этом сообщили Report в министерстве обороны.

Отмечено, что военно-промышленный комплекс Азербайджана сформировался на высоком уровне: "Руководство Минобороны постоянно держит в центре внимания снабжение армии производимым в стране вооружением. В то же время Минобороны уделяет особое внимание успешному сотрудничеству нашей армии с НАТО. Многие иностранные государства и влиятельные международные военные организации заинтересованы в сотрудничестве с азербайджанской армией. В качестве примера можно указать связи иностранных посольств с Министерством обороны и многочисленные визиты официальных лиц НАТО в нашу страну в рамках различных программ, в том числе программы "Партнерство ради мира".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!