МО: Азербайджанская армия планомерно выполняет требования "Шушинской декларации"

Азербайджанская армия планомерно выполняет требования "Шушинской декларации".

Азербайджанская армия планомерно выполняет требования "Шушинской декларации".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов отметил, что дружественные отношения глав государств играют важную роль в развитии отношений между двумя братскими странами.

Он добавил, что подписанная 5 июня 2021 года "Шушинская декларация" является одним из важных шагов в этом направлении.

Было отмечено, что деятельность, вытекающая из требований декларации, выполняется Азербайджанской армией в плановом порядке.