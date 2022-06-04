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МО: Азербайджанская армия планомерно выполняет требования "Шушинской декларации"

МО: Азербайджанская армия планомерно выполняет требования "Шушинской декларации" Азербайджанская армия планомерно выполняет требования "Шушинской декларации".
Армия
4 июня 2022 г. 13:58
МО: Азербайджанская армия планомерно выполняет требования Шушинской декларации

Азербайджанская армия планомерно выполняет требования "Шушинской декларации".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов отметил, что дружественные отношения глав государств играют важную роль в развитии отношений между двумя братскими странами.

Он добавил, что подписанная 5 июня 2021 года "Шушинская декларация" является одним из важных шагов в этом направлении.

Было отмечено, что деятельность, вытекающая из требований декларации, выполняется Азербайджанской армией в плановом порядке.

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Версия на азербайджанском языке MN: "Azərbaycan Ordusu Şuşa Bəyannaməsinin tələblərini planlı şəkildə yerinə yetirir"

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