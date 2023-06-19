МО: Азербайджанская армия не обстреливала позиции армян в Зоде и Араздейене

Азербайджанская армия не обстреливала позиции армян, расположенных в Зоде и Араздейене.

Азербайджанская армия не обстреливала позиции армян, расположенных в Зоде и Араздейене.

Об этом Report сообщили Министерстве обороны Азербайджана.

"Информация министерства обороны Армении о том, что якобы подразделения Азербайджанской армии с 00:45 по 02:20 19 июня подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции армянских вооруженных сил, расположенные в зодском и араздеянском направлениях, не соответствует действительности и является абсолютной ложью. Категорически опровергаем информацию, распространенную противоположной стороной", - говорится в сообщении.