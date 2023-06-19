О нас

МО: Азербайджанская армия не обстреливала позиции армян в Зоде и Араздейене

МО: Азербайджанская армия не обстреливала позиции армян в Зоде и Араздейене Азербайджанская армия не обстреливала позиции армян, расположенных в Зоде и Араздейене.
Армия
19 июня 2023 г. 10:28
МО: Азербайджанская армия не обстреливала позиции армян в Зоде и Араздейене

Азербайджанская армия не обстреливала позиции армян, расположенных в Зоде и Араздейене.

Об этом Report сообщили Министерстве обороны Азербайджана.

"Информация министерства обороны Армении о том, что якобы подразделения Азербайджанской армии с 00:45 по 02:20 19 июня подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции армянских вооруженных сил, расположенные в зодском и араздеянском направлениях, не соответствует действительности и является абсолютной ложью. Категорически опровергаем информацию, распространенную противоположной стороной", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Defense Ministry: Azerbaijani army did not fire at Armenian positions in Zod and Arazdayan
Версия на азербайджанском языке MN: "Azərbaycan Ordusu ermənilərin Zod və Arazdəyən istiqamətlərindəki mövqelərini atəşə tutmayıb"

Экслюзивные новости

Искусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
ФотоИскусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
17 июня 2023 г. 16:51
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
16 июня 2023 г. 20:08
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
13 июня 2023 г. 11:40
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
12 июня 2023 г. 16:44
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
9 июня 2023 г. 10:55
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi