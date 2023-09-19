МО Азербайджана: Женщинам, детям, пожилым людям будет оказана необходимая помощь

Будет организована защита и охрана административных, социальных, образовательных, медицинских, религиозных и других объектов, безопасность которых гарантируется в соответствии с законами Азербайджанской Республики и нормами международного гуманитарного пр

Будет организована защита и охрана административных, социальных, образовательных, медицинских, религиозных и других объектов, безопасность которых гарантируется в соответствии с законами Азербайджанской Республики и нормами международного гуманитарного права.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Женщинам, детям, пожилым людям, а также лицам с ограниченными физическими возможностями и больным будет оказана необходимая медицинская помощь, они будут обеспечены питьевой водой и продуктами питания.

В целях обеспечения эвакуации населения из опасной зоны на Лачынской дороге и в других направлениях созданы гуманитарные коридоры и приемные пункты.