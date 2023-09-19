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МО Азербайджана: Женщинам, детям, пожилым людям будет оказана необходимая помощь

МО Азербайджана: Женщинам, детям, пожилым людям будет оказана необходимая помощь Будет организована защита и охрана административных, социальных, образовательных, медицинских, религиозных и других объектов, безопасность которых гарантируется в соответствии с законами Азербайджанской Республики и нормами международного гуманитарного пр
Армия
19 сентября 2023 г. 14:44
МО Азербайджана: Женщинам, детям, пожилым людям будет оказана необходимая помощь

Будет организована защита и охрана административных, социальных, образовательных, медицинских, религиозных и других объектов, безопасность которых гарантируется в соответствии с законами Азербайджанской Республики и нормами международного гуманитарного права.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Женщинам, детям, пожилым людям, а также лицам с ограниченными физическими возможностями и больным будет оказана необходимая медицинская помощь, они будут обеспечены питьевой водой и продуктами питания.

В целях обеспечения эвакуации населения из опасной зоны на Лачынской дороге и в других направлениях созданы гуманитарные коридоры и приемные пункты.

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Версия на английском языке Azerbaijan MoD : Women, children, elderly to be provided with necessary assistance
Версия на азербайджанском языке "Qarabağdakı qadın, uşaq və qocalara lazımi yardımlar göstəriləcək" - RƏSMİ

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