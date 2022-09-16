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МО Азербайджана: Выложенные в соцсетях кадры не имеют отношения к Минобороны

МО Азербайджана: Выложенные в соцсетях кадры не имеют отношения к Минобороны Министерство обороны Азербайджана распространило заявление по поводу размещенных в социальных сетях кадров с видеообращением брата шехида Сабухи Ахмедова Санана Ахмедова.
Армия
16 сентября 2022 г. 18:54
МО Азербайджана: Выложенные в соцсетях кадры не имеют отношения к Минобороны

Министерство обороны Азербайджана распространило заявление по поводу размещенных в социальных сетях кадров с видеообращением брата шехида Сабухи Ахмедова Санана Ахмедова.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ведомства, в заявлении говорится:

"Мы твердо заявляем, что известные фото и видео в социальных сетях не имеют к Министерству обороны никакого отношения. Министерство обороны является государственным ведомством, выполняющим соответствующие задачи, связанные с выполнением боевых задач, а также защитой территориальной целостности и суверенитета нашей страны.

Заявляем, что Министерство обороны всегда с особой чуткостью относится к нашим шехидам и членам их семей. Считаем, что нежелательные обсуждения в социальных сетях о наших шехидах наносят ущерб репутации нашей победоносной армии и недопустимы".

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Версия на азербайджанском языке MN: "Sosial şəbəkələrdə paylaşılan görüntülərin Müdafiə Nazirliyi ilə əlaqəsi yoxdur"

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